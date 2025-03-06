Wizz Air заговорит на узбекском: чем закончился скандал с Кушербаевым?

Как все началось
9 ноября прошлого года Кушербаев летел рейсом Самарканд — Абу-Даби. Как пассажира, сидящего у аварийного выхода, экипаж проинструктировал его о мерах безопасности, однако сделал это исключительно на английском языке.
Кушербаев, не владея английским, попросил объяснить правила на узбекском или русском, но получил отказ. Более того, один из членов экипажа потребовал, чтобы он покинул самолет. При этом, по словам экс-депутата, он не вступал в конфликт с бортпроводниками. Несмотря на ситуацию, ему все же удалось долететь до Абу-Даби, но по прилету он столкнулся с дополнительными разбирательствами с полицией.
Разбирательство и реакция властей
После подачи жалобы Комитет по защите прав потребителей изучил обстоятельства происшествия. В ходе расследования выяснилось, что экипаж действительно предоставил информацию о правилах безопасности только на иностранном языке. Когда пассажир попросил разъяснений на узбекском или русском, он столкнулся с грубостью со стороны персонала и требованием покинуть борт.
Комитет направил запрос в Министерство транспорта, после чего в отношении сотрудников авиакомпании, допустивших нарушение, были приняты дисциплинарные меры. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, Wizz Air организовала специальные тренинги для экипажа.
Что изменилось
Официальные лица подчеркнули, что информация о мерах безопасности должна предоставляться всем пассажирам в понятной форме. Отсутствие инструкций на языке, понятном большинству пассажиров, может привести к путанице и потенциально опасным ситуациям.
Самым значимым результатом инцидента стало то, что с 2025 года Wizz Air обеспечит присутствие на борту бортпроводников, владеющих узбекским языком, на всех рейсах в Узбекистан. Это позволит пассажирам получать информацию о безопасности и сервисе на родном языке, исключая возможные недоразумения в будущем.