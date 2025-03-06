Wizz Air заговорит на узбекском: чем закончился скандал с Кушербаевым?

Кушербаев, не владея английским, попросил объяснить правила на узбекском или русском, но получил отказ. Более того, один из членов экипажа потребовал, чтобы он покинул самолет. При этом, по словам экс-депутата, он не вступал в конфликт с бортпроводниками. Несмотря на ситуацию, ему все же удалось долететь до Абу-Даби, но по прилету он столкнулся с дополнительными разбирательствами с полицией.