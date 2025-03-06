В Татарстане пройдет международная выставка халяль-индустрии

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, халяльная продукция сейчас — это символ качества, признанный на глобальном уровне.
«Россия активно развивает экспорт халяль-продукции, и наша выставка дает предпринимателям мощный инструмент для выхода на новые рынки и поиска надежных партнеров», — сказала Минуллина.
В пресс-службе отметили, что это крупнейшая в России международная выставка халяль-индустрии.
В 2024 году выставку посетили 324 компании, а ее экспозиция разместилась на площади 42 тыс. кв. м. Организаторы прогнозируют рост числа участников в нынешнем году.