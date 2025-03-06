В Екатеринбург привезут мощи Матроны Московской, помогающие забеременеть

— В течение двух дней — с 8 по 9 марта — перед святыней будут совершаться молебны со чтением акафиста (хвалебная песня, которую поют в честь святого. — Прим. Ред.) блаженной Матроне Московской, — сообщили в Екатеринбургской епархии.