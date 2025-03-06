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В Екатеринбург привезут мощи Матроны Московской, помогающие забеременеть

В уральскую столицу доставят икону, обладающую исцеляющими свойствами.

Источник: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбург привезут икону с мощами святой блаженной Матроны Московской, которая помогает обрести ребенка бездетным девушкам. Святыня будет находиться в монастыре святых Царственных страстотерпцев с 7 марта по 9 марта.

— В течение двух дней — с 8 по 9 марта — перед святыней будут совершаться молебны со чтением акафиста (хвалебная песня, которую поют в честь святого. — Прим. Ред.) блаженной Матроне Московской, — сообщили в Екатеринбургской епархии.

Ранее, «КП-Екатеринбург» писала о том, как в Екатеринбурге проходят крещенские купания.