В Екатеринбург привезут мощи Матроны Московской, помогающие забеременеть

В Екатеринбург привезут икону с мощами святой блаженной Матроны Московской, которая помогает обрести ребенка бездетным девушкам. Святыня будет находиться в монастыре святых Царственных страстотерпцев с 7 марта по 9 марта.
— В течение двух дней — с 8 по 9 марта — перед святыней будут совершаться молебны со чтением акафиста (хвалебная песня, которую поют в честь святого. — Прим. Ред.) блаженной Матроне Московской, — сообщили в Екатеринбургской епархии.
Ранее, «КП-Екатеринбург» писала о том, как в Екатеринбурге проходят крещенские купания.