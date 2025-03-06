В Москве создали центр биометрических испытаний

«Особенностью центра является открытость всех протекающих процессов. В нем будут разрабатывать программы и методики испытаний с учетом требований национальных стандартов, тестировать алгоритмы для различных сценариев применения с последующей публикацией результатов в открытом доступе. Запуск такого центра компетенций является важнейшим шагом для развития этого ИТ-направления», — отметил директор Русского биометрического общества, председатель технического комитета по стандартизации ТК 098 «Биометрия и биомониторинг» Данила Николаев.