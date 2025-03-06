После проверки прокуратуры власти восстановили памятники ВОВ на Дону

Уточняется, что чиновниками меры к устранению нарушений не принимались. Таким образом, прокуратура потребовала от главы администрации Болдыревского сельского поселения принять меры к восстановлению памятников. Также в суд было подано исковое заявление с требованием обязать местные власти провести ремонтные и отделочные работы. После вмешательства надзорного ведомства памятники восстановили.