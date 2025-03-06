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В Татарстане жителей предупредили об опасности снежных карнизов и сосулек

Жителей РТ призывают сообщать об опасной наледи в жилинспекцию.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Татарстана напомнили о риске, который представляют снежные шапки и сосульки на крышах строений.

Специалисты жилищной инспекции подчеркивают: если вы заметили потенциально опасный сход снега или угрожающие сосульки, важно сделать снимок и подать обращение через портал «Госуслуги».

В заявке следует указать точный адрес и подробно описать ситуацию. Чем более точными будут данные, тем быстрее примут соответствующие меры.

«Жилищная инспекция может провести проверку только на основании официальных заявлений», — сообщили жителям Татарстана.