В Татарстане жителей предупредили об опасности снежных карнизов и сосулек

Жителям Татарстана напомнили о риске, который представляют снежные шапки и сосульки на крышах строений.
Специалисты жилищной инспекции подчеркивают: если вы заметили потенциально опасный сход снега или угрожающие сосульки, важно сделать снимок и подать обращение через портал «Госуслуги».
В заявке следует указать точный адрес и подробно описать ситуацию. Чем более точными будут данные, тем быстрее примут соответствующие меры.
«Жилищная инспекция может провести проверку только на основании официальных заявлений», — сообщили жителям Татарстана.