Чиновники наконец-то отреагировали на хаос в детских садах

Министерство уверяет, что это только первые шаги, и работа по наведению порядка в сфере дошкольного образования будет продолжена. Но хватит ли этих мер, чтобы изменить ситуацию? Или нас ждут очередные скандалы с жестокими воспитателями и страшные видео в соцсетях?