Чиновники наконец-то отреагировали на хаос в детских садах

Однако Министерство дошкольного и школьного образования наконец-то признало проблему и объявило о новых мерах в отношении недобросовестных детских садов.
Сотни жалоб и десятки наказанных
По данным министерства, в 2024 году поступили сотни обращений от родителей на насилие в детских садах. В результате проверок: 32 руководителя и воспитателя уволены, 3 человека привлечены к ответственности, 15 сотрудникам объявлены дисциплинарные взыскания, лицензии 15 частных детских садов аннулированы.
Чиновники напомнили, что физическое насилие и любые формы наказания в воспитании детей недопустимы. Каждому руководителю, воспитателю и помощнику необходимо строго соблюдать установленные правила.
Какие еще проблемы выявлены?
Среди других выявленных проблем — отклонения от государственных образовательных стандартов. В некоторых детских садах создают собственные методики обучения, которые далеко не всегда отличаются качеством.
Также вызывает беспокойство организация детских праздников, которые превращаются в пышные шоу с участием цирковых животных, что может негативно сказаться на психике малышей.
Кроме того, в ряде частных детских садов зафиксированы финансовые махинации: администрации скрывают реальное количество воспитанников или искусственно завышают посещаемость, чтобы получить больше субсидий из государственного бюджета.
Что будет дальше?
Чтобы остановить этот беспредел, министерство внедряет новые меры контроля.
С 2025 года воспитатели частных детских садов будут обязаны раз в 5 лет проходить 100-часовые курсы. В них добавят специальный модуль по управлению эмоциональным состоянием педагогов. Также будет запущен специальный бот, через который негосударственные детсады смогут оперативно обращаться за решением проблем.
Министерство уверяет, что это только первые шаги, и работа по наведению порядка в сфере дошкольного образования будет продолжена. Но хватит ли этих мер, чтобы изменить ситуацию? Или нас ждут очередные скандалы с жестокими воспитателями и страшные видео в соцсетях?