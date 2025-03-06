Белорусская семья тратит в среднем 2319,8 рубля в месяц

Для этого было проведено выборочное обследование домашних хозяйств. Таким образом подсчитали, что располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2415,2 белорусских рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 2537,7 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 2018,5 рубля в месяц.