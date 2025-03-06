Бывшая директриса школы предстанет перед судом за хищение бюджетных средств

Женщину обвиняют в мошенничестве, служебном подлоге и получении взятки в крупном размере. Согласно версии следствия, с декабря 2021 по июнь 2022 года директор школы незаконно установила одному из учителей повышенный персональный коэффициент, после чего потребовала ежемесячно переводить ей более 16 тысяч рублей.