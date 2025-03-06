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Бывшая директриса школы предстанет перед судом за хищение бюджетных средств

В Уфе экс-директора школы осудят за взятки в 409 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Уфы завершила расследование уголовного дела против бывшего директора «Центра образования № 159». Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Женщину обвиняют в мошенничестве, служебном подлоге и получении взятки в крупном размере. Согласно версии следствия, с декабря 2021 по июнь 2022 года директор школы незаконно установила одному из учителей повышенный персональный коэффициент, после чего потребовала ежемесячно переводить ей более 16 тысяч рублей.

Также с февраля по июнь 2023-го она фиктивно трудоустроила в школу свою знакомую на должность старшего вожатого. Директриса регулярно получала от нее деньги, выплаченные ей в качестве зарплаты. Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 220 тысяч рублей.

Кроме того, с июня 2021-го по август 2023-го женщина получила от тренера-преподавателя по тхэквондо взятку в размере 189 тысяч рублей. Взамен она обещала не расторгать договор аренды спортивного зала.

Для возмещения ущерба квартиру обвиняемой арестовали. Материалы уголовного дела направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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