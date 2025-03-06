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Сестра Миронова рассказала о самочувствии актера после сообщений о госпитализации

Сестра Евгения Миронова Оксана опровергла в беседе с изданием «Абзац» слухи о госпитализации актера.

Источник: РИА "Новости"

Миронова назвала сообщения об проблемах с сердцем артиста абсолютной неправдой. Она уверила, что с братом все в порядке.

6 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что Миронов жаловался на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Обследование якобы показало у артиста нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Актера экстренно поместили в стационар.

По данным SHOT, Миронов попал в больницу больше недели назад. После курса лечения врачи выписали ему антидепрессанты и порекомендовали пройти дополнительное обследование, а также исключить нагрузки.

1 сентября 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Миронову сделали операцию на позвоночнике. По данным издания, актеру диагностировали межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Артисту провели хирургическое вмешательство, в ходе которого удалили пораженные участки и поставили имплант.