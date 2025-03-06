Belgee снова вернул себе первое место на рынке новых авто, обойдя Lada

В феврале рынок дилерских продаж новых легковых автомобилей продолжил свой рост, но его темпы замедляются, сообщили в Автомобильной ассоциации «БАА».
По данным БАА продажи новых легковых автомобилей в прошлом месяце составили 4598 единиц, что на 83% превышает результат февраля 2024 года.
«Доля реализованных легковых автомобилей Belgee/Geely отечественного производства составила 48,3%, что позволило местному автопроизводителю вернуть лидерство на автомобильном рынке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в феврале 2025 года 12,6% совокупных продаж обеспечили электромобили, включая последовательные гибриды.
Кроме того, дилерские продажи февраля относительно предыдущего месяца также выросли на 11,5%.
Уточняется, что самыми популярными у белорусов по-прежнему являются автомобили-кроссоверы.
Сообщается, что «складские запасы у большинства импортеров не превышают 1,5-месячный объем продаж и, вероятно, будут исчерпаны к середине весны».
Напомним, что в январе в Беларуси продали 4299 новых автомобилей, и тогда лидером была российская Lada.
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