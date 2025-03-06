На всех станциях Ташкентского метро появятся тревожные кнопки

Vaib.uz (Узбекистан. 5 марта). Ташкентский метрополитен внедряет новую систему безопасности — на всех станциях появятся тревожные кнопки. Эти устройства позволят пассажирам оперативно связаться с сотрудниками метро в экстренных ситуациях и получить необходимую помощь. Об этом сообщили в МВД.