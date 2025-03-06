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На всех станциях Ташкентского метро появятся тревожные кнопки

Vaib.uz (Узбекистан. 5 марта). Ташкентский метрополитен внедряет новую систему безопасности — на всех станциях появятся тревожные кнопки. Эти устройства позволят пассажирам оперативно связаться с сотрудниками метро в экстренных ситуациях и получить необходимую помощь. Об этом сообщили в МВД.

Источник: Vaib.Uz

Как работают тревожные кнопки?

При возникновении опасной или нестандартной ситуации пассажиры смогут нажать кнопку и связаться с персоналом метрополитена. Система позволяет сообщить о правонарушении, запросить помощь и связаться с сотрудниками метро в экстренной ситуации.

Каждая кнопка оснащена видеокамерой и динамиком, что дает возможность оперативно установить аудио- и видеосвязь с пассажиром. Все обращения автоматически фиксируются в системе, что позволяет службам метро быстро реагировать на любые происшествия.

Мониторинг ситуации в метро теперь ведется круглосуточно. Специальные службы следят за обстановкой на станциях через систему видеонаблюдения, оценивают поступающие сигналы и принимают мгновенные меры для предотвращения возможных инцидентов.

Напомним, что ранее тревожные кнопки начали устанавливать в махаллях Ташкента. Теперь подобная система появится и в метрополитене, что сделает поездки пассажиров еще более комфортными и безопасными.