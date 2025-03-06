«Золотые пески России»: как идет создание нового курорта в Крыму

«Сейчас утверждена дорожная карта и в ее рамках ведутся работы. На сегодня закончены работы по планировке территории, заканчиваются по мастер-планированию проекта. Ряд мероприятий уже ведется по базовому инженерному проектированию, в том числе по переносу дороги. С марта начинаются работы по планированию туристской инфраструктуры», — обозначил министр.
По его словам, проекты «Золотые пески России» и «Крымская ривьера» фактически будут объединены в один. Уже сейчас по обоим работают отечественные инвесторы. В том числе привлекаются федеральные программы. В рамках их реализации на западе Крыма появится самая длинная набережная в Крыму — 12 километров, и 45 гектаров пляжных территорий, современные отели.
«Для туризма республики Крым — это грандиозное событие. 4,3 тысячи рабочих мест будет создано, дополнительный поток туристов к 2029-му и 2030 годам — когда будут закончены 1 и 2 очереди проекта — один миллион человек», — оценил перспективу Ганзий.
Масштабные рекреационные проекты «Золотые пески» и «Крымская ривьера» будут построены в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Новый курорт объединит в себе два туристических кластера — города Саки и Евпаторию. Проекты реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов. Доходы от курортного комплекса будут поступать также государству, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.