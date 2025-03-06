«Золотые пески России»: как идет создание нового курорта в Крыму

По его словам, проекты «Золотые пески России» и «Крымская ривьера» фактически будут объединены в один. Уже сейчас по обоим работают отечественные инвесторы. В том числе привлекаются федеральные программы. В рамках их реализации на западе Крыма появится самая длинная набережная в Крыму — 12 километров, и 45 гектаров пляжных территорий, современные отели.