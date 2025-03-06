Из-за прорыва канализационного отстойника подтопило жилые дома в Алматинской области

Утром 6 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о подтоплении дворовых территорий частных жилых домов в Жамбылском районе.
Для ликвидации последствий привлечены 62 человека личного состава и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области и воинской части № 28237 МЧС, а также 9 работников и 4 единицы техники местных исполнительных органов.
Причина оказалась в прорыве канализационного отстойника в селе Узынагаш. На данный момент вода полностью откачана с дворовых территорий, заявили спасатели.
Силами МЧС проводятся работы по укреплению отстойника, возведению защитных насыпей вдоль дворовых территорий с использованием инертных материалов, а также по откачке воды.
Работа по устранению последствий подтопления продолжается.