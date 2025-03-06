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Из-за прорыва канализационного отстойника подтопило жилые дома в Алматинской области

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. Из-за прорыва канализационного отстойника подтопило жилые дома в Алматинской области.

Источник: ДЧС Алматинской области

Утром 6 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о подтоплении дворовых территорий частных жилых домов в Жамбылском районе.

Для ликвидации последствий привлечены 62 человека личного состава и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области и воинской части № 28237 МЧС, а также 9 работников и 4 единицы техники местных исполнительных органов.

сообщили в департаменте

Причина оказалась в прорыве канализационного отстойника в селе Узынагаш. На данный момент вода полностью откачана с дворовых территорий, заявили спасатели.

Силами МЧС проводятся работы по укреплению отстойника, возведению защитных насыпей вдоль дворовых территорий с использованием инертных материалов, а также по откачке воды.

отметили в ДЧС

Работа по устранению последствий подтопления продолжается.