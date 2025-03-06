Студенческим семьям в Петербурге поднимут ежемесячные выплаты

Петербург существенно повысит размер ежемесячных выплат для студенческих семей. Такие дополнительные меры поддержки введут для того, чтобы поддержат учащихся.
В настоящее время размер выплат составляет чуть более пяти тысяч рублей. В ближайшее время власти города примут решение о значительном увеличении этой суммы до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка, пишет «Петербургский дневник».
«Это более 18 тысяч рублей, то есть в три с половиной раза мы поднимаем уровень финансовой поддержки», — цитирует издание председателя комитета по социальной политике Елену Фидрикову.
Такое повышение значительно улучшит финансовое положение нуждающихся студенческих семей, предоставив им существенную поддержку в воспитании детей во время обучения.
Ранее spb.aif.ru писал, что из-за кибератаки на сайт СПбГУ многие студенты лишились стипендии, и теперь ждут восстанавления системы.