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Студенческим семьям в Петербурге поднимут ежемесячные выплаты

Размер выплат достигнет уровня регионального прожиточного минимума на ребенка.

Петербург существенно повысит размер ежемесячных выплат для студенческих семей. Такие дополнительные меры поддержки введут для того, чтобы поддержат учащихся.

В настоящее время размер выплат составляет чуть более пяти тысяч рублей. В ближайшее время власти города примут решение о значительном увеличении этой суммы до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка, пишет «Петербургский дневник».

«Это более 18 тысяч рублей, то есть в три с половиной раза мы поднимаем уровень финансовой поддержки», — цитирует издание председателя комитета по социальной политике Елену Фидрикову.

Такое повышение значительно улучшит финансовое положение нуждающихся студенческих семей, предоставив им существенную поддержку в воспитании детей во время обучения.

Ранее spb.aif.ru писал, что из-за кибератаки на сайт СПбГУ многие студенты лишились стипендии, и теперь ждут восстанавления системы.