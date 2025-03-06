В Омске открыли новый детский сад на 140 мест

В Омске в микрорайоне «Новый Амур» появился новый детский сад № 44. Учреждение рассчитано на 140 мест и полностью оборудовано для комфортного пребывания детей.
Детский сад возвела и оснастила строительная компания «Стройбетон». За её счёт в учреждении установили мебель, игровое оборудование, а также технику для кухни, музыкального кабинета и спортивного зала.
На торжественном открытии на улице 21-й Амурской, 73, присутствовали руководители области и города. Они отметили, что садик стал одним из самых современных в городе.
«Открыли детский сад в микрорайоне “Амур-2”. Отличный подарок всем мамам и деткам квартала от застройщика. Малышам в новом детском саду созданы самые современные и комфортные условия. Важно, что оборудование, которым объект оснащен, произведено в Омске», — рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Для жителей микрорайона это событие стало долгожданным. Родители с детьми пришли на праздник и вместе разрезали красную ленточку.