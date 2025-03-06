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37% опрошенных жителей Ростова признались, что работают даже во сне

Жители Ростова-на-Дону рассказали, какие сны о работе им снятся.

Источник: Комсомольская правда

37% опрошенных жителей Ростова-на-Дону признались, что продолжают работать даже во сне, но при этом грезятся в основном авралы или кошмары. Исследование провели аналитики портала SuperJob.

Оказалось, что сны о трудовых буднях женщины видят чаще мужчин, 38% против 36%. События прошедшего дня во время ночного отдыха более склонны переживать молодые ростовчане до 35 лет.

Опрос провели с 10 февраля по 5 марта 2025 года. Напомним, предыдущий опрос показал, что больше половины респондентов в донской столице стараются подрабатывать в дополнение к основному заработку.