МЧС разошлет белорусам СМС с предупреждением

Чтобы предупредить граждан об опасности выхода на тонкий лед и обратить внимание на данную проблему, МЧС инициировало проведение СМС-рассылки.
Там также приводится его текст: «МЧС предупреждает! На водоемах тонкий лед — выходить на него опасно».
По данным министерства, с начала текущего года в республике провалились под лед и утонули пять человек, удалось спасти 15, в том числе двух детей.
В МЧС напомнили, что для предупреждения трагических случаев на льду очень важна роль родителей: следует рассказывать детям об опасности выхода на него, интересоваться, где ребенок проводит свободное время.
Еще одна категория людей, подвергающая себя серьезному риску, — рыбаки, которые зачастую игнорируют правила безопасности.
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, ледостав толщиной 5−21 сантиметров и ледостав с полыньями наблюдается на большинстве водоемов республики. При этом в связи с теплой погодой структура льда меняется, он быстро тает.