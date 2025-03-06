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МЧС разошлет белорусам СМС с предупреждением

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям проведет в четверг СМС-рассылку абонентам Беларуси с предупреждением, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

Чтобы предупредить граждан об опасности выхода на тонкий лед и обратить внимание на данную проблему, МЧС инициировало проведение СМС-рассылки.

говорится в сообщении

Там также приводится его текст: «МЧС предупреждает! На водоемах тонкий лед — выходить на него опасно».

По данным министерства, с начала текущего года в республике провалились под лед и утонули пять человек, удалось спасти 15, в том числе двух детей.

В МЧС напомнили, что для предупреждения трагических случаев на льду очень важна роль родителей: следует рассказывать детям об опасности выхода на него, интересоваться, где ребенок проводит свободное время.

Еще одна категория людей, подвергающая себя серьезному риску, — рыбаки, которые зачастую игнорируют правила безопасности.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, ледостав толщиной 5−21 сантиметров и ледостав с полыньями наблюдается на большинстве водоемов республики. При этом в связи с теплой погодой структура льда меняется, он быстро тает.