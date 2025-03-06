1 апреля в Хабаровском крае стартует запись детей в первые классы

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, для зачисления ребенка в школу необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, а также документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Для зачисления в школу подойдет как постоянная, так и временная регистрация. Если к моменту зачисления документ еще не готов, разрешается предъявить справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства.