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Антип и Эмма: в Красноярском крае составили топ-5 редких имен для новорожденных в марте

Названы самые редкие имена для новорожденных в марте в Красноярском крае.

Источник: AP 2024

Официальный портал ЗАГС составил ежемесячный топ редких и популярных имен для новорожденных в Красноярском крае.

Так, мальчиков реже всего называли именами Даниль, Антип, Зейд, Абдулазиз и Байэл. А девочек — именами Альсафи, Махнуша, Насиба, Эмма и Элима.

Список самых популярных имен практически не изменился. Жители края чаще всего называли девочек Анна, София, Ева, Виктория и Мария. Среди мальчиков остаются популярными имена Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

Напомним, в прошлом месяце в Красноярском крае родители назвали сына древнегреческим именем, вдохновившись его значением.