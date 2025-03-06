Антип и Эмма: в Красноярском крае составили топ-5 редких имен для новорожденных в марте

Официальный портал ЗАГС составил ежемесячный топ редких и популярных имен для новорожденных в Красноярском крае.
Так, мальчиков реже всего называли именами Даниль, Антип, Зейд, Абдулазиз и Байэл. А девочек — именами Альсафи, Махнуша, Насиба, Эмма и Элима.
Список самых популярных имен практически не изменился. Жители края чаще всего называли девочек Анна, София, Ева, Виктория и Мария. Среди мальчиков остаются популярными имена Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.
Напомним, в прошлом месяце в Красноярском крае родители назвали сына древнегреческим именем, вдохновившись его значением.