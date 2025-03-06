В Красноярске реконструируют Свердловскую и построят через нее надземный переход

В Красноярске продолжается подготовка к 400-летию города. В рамках него намечены масштабные изменения на многих городских улицах. 6 марта стало известно, что на заседании регионального оргкомитета по подготовке к проведению юбилея было анонсировано проведение торгов на проектирование реконструкции улицы Свердловская.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев со ссылкой на заместителя главы Красноярска Романа Одинцова.
Известно, что архитектурные изменения коснутся отрезка упомянутой улицы от Николаевского моста до границы города. В первую очередь, проезжая часть будет значительно расширена. Кроме этого, через нее появится современный надземный переход возле парка флоры и фауны «Роев ручей».