В Красноярске реконструируют Свердловскую и построят через нее надземный переход

В Красноярске продолжается подготовка к 400-летию города. В рамках него намечены масштабные изменения на многих городских улицах. 6 марта стало известно, что на заседании регионального оргкомитета по подготовке к проведению юбилея было анонсировано проведение торгов на проектирование реконструкции улицы Свердловская.