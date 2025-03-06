В Минске в 2025 году отремонтируют более 2,2 млн кв.м дорог и свыше 1 тыс. дворов

В рамках работ запланирован ремонт более 2,2 млн кв.м улично-дорожной сети, а также капитальный ремонт пяти мостов и путепроводов. По словам Олега Корзуна, за предыдущую пятилетку в Минске было отремонтировано 22 таких объекта, и работы в этом направлении продолжатся.
Особое внимание будет уделено жилому фонду. В 2025 году капитально отремонтируют свыше 1 млн кв.м жилья. Также модернизации подвергнутся дворовые территории — запланирован ремонт более 1 тыс. дворов, включая установку новых детских и спортивных площадок.
Важную роль в благоустройстве сыграют субъекты хозяйствования. На начало 2025 года порядка 43% территорий закреплено за организациями, однако поставлена задача увеличить этот показатель, обеспечив не только благоустройство, но и дальнейшее содержание городских пространств «Порядок в городе мы можем поддерживать только вместе», — подчеркнул Олег Корзун.