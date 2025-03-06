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В Минске в 2025 году отремонтируют более 2,2 млн кв.м дорог и свыше 1 тыс. дворов

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году в Минске пройдут масштабные работы по благоустройству городской инфраструктуры. План мероприятий, разработанный в связи с объявлением 2025 года Годом благоустройства, предусматривает капитальный ремонт дорог, мостов, дворовых территорий и жилого фонда. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун в ходе заседания исполкома по итогам социально-экономического развития столицы в 2024 году и задачам на 2025-й, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках работ запланирован ремонт более 2,2 млн кв.м улично-дорожной сети, а также капитальный ремонт пяти мостов и путепроводов. По словам Олега Корзуна, за предыдущую пятилетку в Минске было отремонтировано 22 таких объекта, и работы в этом направлении продолжатся.

Особое внимание будет уделено жилому фонду. В 2025 году капитально отремонтируют свыше 1 млн кв.м жилья. Также модернизации подвергнутся дворовые территории — запланирован ремонт более 1 тыс. дворов, включая установку новых детских и спортивных площадок.

Важную роль в благоустройстве сыграют субъекты хозяйствования. На начало 2025 года порядка 43% территорий закреплено за организациями, однако поставлена задача увеличить этот показатель, обеспечив не только благоустройство, но и дальнейшее содержание городских пространств «Порядок в городе мы можем поддерживать только вместе», — подчеркнул Олег Корзун.