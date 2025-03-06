В Минске в 2025 году отремонтируют более 2,2 млн кв.м дорог и свыше 1 тыс. дворов

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году в Минске пройдут масштабные работы по благоустройству городской инфраструктуры. План мероприятий, разработанный в связи с объявлением 2025 года Годом благоустройства, предусматривает капитальный ремонт дорог, мостов, дворовых территорий и жилого фонда. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун в ходе заседания исполкома по итогам социально-экономического развития столицы в 2024 году и задачам на 2025-й, передает корреспондент БЕЛТА.