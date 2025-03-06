Эксперт раскрыл, почему дорожают продукты в России

Цены на продукты дорожают в России последние несколько месяцев. И как оказалось виной всему рост ставки Центробанка. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал президент Агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко. Специалист также отметил, что кредиты с большими суммами влекут риски для сельхозников, поэтому выбор падает на хранение денег на депозите. Из-за этого снижаются вложения в производство.
— К сожалению, самое большое влияние на рост цен на продукты за последние месяцы оказал рост ставки Центробанка. Если предпринимателю выгоднее деньги держать на депозите, чем вкладывать в производство, это не очень хороший сигнал, — отметил Даниленко.
Даниленко также объяснил, что займы для сельхозников — это оборотный капитал. Именно за счет него происходит посевная, закупка удобрений и семян. А высокая ставка Центробанка усложняет их получение, что вытекает в рост цен на продукты для покупателей. Так, как напрямую сказывается на себестоимости товаров.