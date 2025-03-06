Эксперт раскрыл, почему дорожают продукты в России

Цены на продукты дорожают в России последние несколько месяцев. И как оказалось виной всему рост ставки Центробанка. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал президент Агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко. Специалист также отметил, что кредиты с большими суммами влекут риски для сельхозников, поэтому выбор падает на хранение денег на депозите. Из-за этого снижаются вложения в производство.