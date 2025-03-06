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Дополнительный автобус появится на проспекте Победителей с 12 марта

На минскую книжную выставку-ярмарку запустят дополнительный автобус.

Источник: Комсомольская правда

В Минске с 12 по 16 марта пройдет книжная выставка-ярмарка, а добраться до нее можно будет на дополнительном автобусе, который будет курсировать по проспекту Победителей, пишет БелТА.

О том, что для посетителей XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки запустят дополнительный автобус, рассказала начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

«Будет организован временный городской автобусный маршрут № 935 на период проведения выставки», — сообщила Ольга Чемоданова.

Этот маршрут будет работать с 12 по 16 марта, с 10.00 до 19.00. Отправляться он будет каждые 15 минут от метро «Немига» и направляться прямо к месту проведения выставки на проспект Победителей, 14.

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