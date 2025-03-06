В Канске специалиста фонда капремонта задержали за коммерческий подкуп

По данным следствия, осенью 2024 года главный специалист Фонда обратился к директору коммерческой фирмы с предложением за подкуп посодействовать в приемке выполненных работ по ремонту фасада дома в Канске. Директор согласился и за 610 тысяч рублей обеспечил себе беспрепятственное подписание выполненных работ.