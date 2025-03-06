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В Канске специалиста фонда капремонта задержали за коммерческий подкуп

Он получил 610 тысяч рублей от подрядчика за беспрепятственную приемку работ.

Источник: РИА "Новости"

В Канском районе задержали сотрудника Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщили в Следственном комитете и МВД по региону.

По данным следствия, осенью 2024 года главный специалист Фонда обратился к директору коммерческой фирмы с предложением за подкуп посодействовать в приемке выполненных работ по ремонту фасада дома в Канске. Директор согласился и за 610 тысяч рублей обеспечил себе беспрепятственное подписание выполненных работ.

Специалист Фонда также сложил с себя долговое обязательство перед директором на 90 тысяч рублей.

Главный специалист задержан и будет помещен под стражу — на этом ходатайствует СК. В отношении него на основании материалов МВД возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 (получение коммерческого подкупа в крупном размере).

Ранее за подкуп приговорили к 7 годам лишения свободы экс-главу Регионального фонда капремонта Михаила Попелышева.