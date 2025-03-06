Башкирские депутаты планируют «узаконить» аварийных комиссаров

Парламент Башкирии намерен внести изменения в законодательство, которое регулирует деятельность аварийных комиссаров. Это связано с тем, что более 50% ДТП в регионе оформляется по европротоколам и без вызова сотрудников Госавтоинспекции.
Аварийные комиссары оказывают услуги по оформлению документов, и тем самым помогают автомобилистам сэкономить время и быстрее получить страховые выплаты. Тем не менее, по мнению парламентариев, отсутствие четкого регулирования этой сферы приводит к проблемам.
Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев отметил, что сегодня аварийным комиссаром может назваться кто угодно. Он подчеркнул, что на практике не являются редкостью случаи, когда псевдоспециалисты неграмотно оформляют документы, и затем страховые компании отказывают владельцам авто в возмещении ущерба. Спикер добавил, что целесообразно создать единый реестр аварийных комиссаров и наладить взаимодействие между профессиональным объединением таких специалистов и ГАИ в интересах автовладельцев и всех участников дорожного движения.
Проблемы, связанные с деятельностью аварийных комиссаров, были детально рассмотрены в рамках парламентского экспертного совета. Эксперты предложили ряд мер, включая разработку программы подготовки аварийных комиссаров и внесение изменений в образовательные программы автошкол. Это позволит автомобилистам лучше понимать порядок оформления ДТП без участия сотрудников дорожной полиции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.