Башкирские депутаты планируют «узаконить» аварийных комиссаров

Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев отметил, что сегодня аварийным комиссаром может назваться кто угодно. Он подчеркнул, что на практике не являются редкостью случаи, когда псевдоспециалисты неграмотно оформляют документы, и затем страховые компании отказывают владельцам авто в возмещении ущерба. Спикер добавил, что целесообразно создать единый реестр аварийных комиссаров и наладить взаимодействие между профессиональным объединением таких специалистов и ГАИ в интересах автовладельцев и всех участников дорожного движения.