Евгений Миронов назвал слухи о своей госпитализации смешными

«Вы знаете, мне очень смешно. Потому что я вчера играл в спектакле в Театре наций. Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Недавно я проходил ежегодный чек-ап, и все медицинские показатели у меня в норме. Мало того, по генным показателям у меня биологический возраст 40 лет», — пояснил собеседник агентства.