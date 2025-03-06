Евгений Миронов назвал слухи о своей госпитализации смешными

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Народный артист России Евгений Миронов в беседе с ТАСС опроверг новость о своей госпитализации, назвав ее «бесчестной попыткой нагнать трафик». Он отметил, что очень удивлен распространившейся информации, так как ранее проходил полное медицинское обследование.
«Вы знаете, мне очень смешно. Потому что я вчера играл в спектакле в Театре наций. Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Недавно я проходил ежегодный чек-ап, и все медицинские показатели у меня в норме. Мало того, по генным показателям у меня биологический возраст 40 лет», — пояснил собеседник агентства.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что Миронова якобы госпитализировали из-за проблем с сердцем.
Актер рассказал, что в данный момент готовится к репетициям, учит текст новой постановки с Валерием Фокиным, а вчера и вовсе отыграл спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?». Миронов призвал не верить новостям о его госпитализации, а также назвал распространенную информацию «бесчестными попытками нагнать трафик».