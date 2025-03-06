В Ростовской области вступили ограничения на ночную торговлю в наливайках

В Ростовской области вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя после 23 часов в многоквартирных домах. Новые требования действуют с марта, сообщил директор департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов.
— С 1 марта продавать алкоголь в многоквартирных домах после 23 часов смогут только те организации, которые имеют на это лицензию, — уточнил Алексей Панкратов.
Инициативу приняли в Заксобрании региона после жалоб людей. Жители Дона сообщали о нарушениях общественного порядка по ночам, а также о торговых точках, под видом общепита круглосуточно торговавших горячительными напитками.
За нарушение новых правил грозят штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией алкогольной продукции, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, также с возможной конфискацией.