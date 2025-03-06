Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России

«Крым успешно стартовал в 2025 году. Рост по турпотоку порядка 10%. Если говорить по бронированию на майские праздники и на летний период, по данным туроператоров, Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в РФ», — констатировал министр.
По его данным, бронирование крымских отелей и здравниц на майские праздники уже сейчас превышает 40%. Министр предупредил, что вместе с ростом бронирований будет расти и цена на отдых. Также уже сейчас туристы активно бронируют лето и даже осень.
«Очень хорошо отработали наши ранние программы по гостиницам, по санаторно-курортным комплексам. Этому способствует и развитие инфраструктуры, открыты объездные дороги, в том числе на территории Краснодарского края — все это способствует», — убежден министр.
В целом по России, согласно прогнозам, в этом году продолжится рост внутреннего туризма, заявлял ранее вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. По его данным, ежегодный прирост составляет минимум 15%.