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Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. Рост турпотока в Крым с начала года составил около 10%, при этом крымские средства размещения продолжают активно бронировать на майские праздники и летний период. Об этом в четверг в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Источник: РИА "Новости"

«Крым успешно стартовал в 2025 году. Рост по турпотоку порядка 10%. Если говорить по бронированию на майские праздники и на летний период, по данным туроператоров, Крым входит в пятерку самых востребованных направлений в РФ», — констатировал министр.

По его данным, бронирование крымских отелей и здравниц на майские праздники уже сейчас превышает 40%. Министр предупредил, что вместе с ростом бронирований будет расти и цена на отдых. Также уже сейчас туристы активно бронируют лето и даже осень.

«Очень хорошо отработали наши ранние программы по гостиницам, по санаторно-курортным комплексам. Этому способствует и развитие инфраструктуры, открыты объездные дороги, в том числе на территории Краснодарского края — все это способствует», — убежден министр.

В целом по России, согласно прогнозам, в этом году продолжится рост внутреннего туризма, заявлял ранее вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. По его данным, ежегодный прирост составляет минимум 15%.