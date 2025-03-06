Yonhap: число пострадавших при сбросе бомб в Южной Корее выросло до 15

Пхочхон находится в 25 км к югу от границы с Северной Кореей, в 42 км к северо-востоку от Сеула. Полеты истребителей KF-16 проходили на полигоне Сынджин в рамках совместных учений армии Южной Кореи и США. В них принимали участие более 160 единиц военной техники, среди которых танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A. Учения, как отметило агентство, стали «демонстрацией огневой мощи в ответ на военные угрозы со стороны Северной Кореи в преддверии ежегодных весенних учений в этом месяце».