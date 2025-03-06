22 миллиона сеянцев высадят в лесах Иркутской области в 2025 году

На территории Иркутской области в 2025 году восстановят лес на площади 122, 6 тысячи гектаров. Как стало известно КП-Иркутск, для этого прибегнут к естественному, искусственному (посадка саженцев — Ред.) и комбинированному способам. На эти цели планируют выделить 70,4 миллиона рублей.
Для этого сформирован специальный запас семян объемом 7,6 тонн, также приберегли посадочный материал — 22 миллиона саженцев. Отметим, что Приангарье занимает одно из ведущих мест среди регионов страны по объемам лесовосстановления. В 2024 находилось на втором месте, выше в списке была только Республика Саха (Якутия). При этом в Сибири Иркутская область первая.
На сегодняшний день в регионе действует принцип — каждый инвестор, который хочет реализовать лесопромышленный проект, должен создать на своей базе лесопитомническое хозяйство (выращивание лесного посадочного материала — Ред.).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что программу «Активное долголетие» планируют развивать в Иркутской области.