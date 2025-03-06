22 миллиона сеянцев высадят в лесах Иркутской области в 2025 году

Для этого сформирован специальный запас семян объемом 7,6 тонн, также приберегли посадочный материал — 22 миллиона саженцев. Отметим, что Приангарье занимает одно из ведущих мест среди регионов страны по объемам лесовосстановления. В 2024 находилось на втором месте, выше в списке была только Республика Саха (Якутия). При этом в Сибири Иркутская область первая.