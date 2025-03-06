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«Дурь» в армии Молдовы: Министерство обороны подтвердило факт распространения наркотиков в одной из воинских частей — есть задержанный

Военное ведомство не уточняет ни тип наркотиков, ни звание или должность задержанного.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Ион Кику пишет, что в правоохранительных органах Яловен идёт расследование о торговле наркотиками в одной из близлежащих воинских частей Национальной армии Молдовы с явными признаками нежелания что-либо расследовать до конца.

Министерство обороны Молдовы подтвердило озвученный экс-премьером Ионом Кику факт «владения» наркотическими веществами в одной из воинских частей Национальной армии.

Один человек задержан на 72 часа.

Военное ведомство не уточняет ни тип наркотиков, ни звание или должность задержанного.

Пишут, что речь идёт о части противовоздушной обороны в Дурлештах.