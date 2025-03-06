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Большинство разрешений на продажу тюльпанов в Минске получили жители Брестской области

Большинство разрешений на продажу тюльпанов в Минске получили жители Брестчины.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская столица в преддверии 8 Марта постепенно превращается в цветник — заработали 184 площадки по продаже цветов, в первую очередь тюльпанов, пишет агентство «Минск-Новости».

Цветы массово начали продавать еще за несколько дней до праздника — 5 марта. Площадки столичные власти предоставили бесплатно.

— К 5 марта мы выдали 1 199 разрешений на торговлю в первую очередь физическим лицам. Большинство из них — жители Брестской области, которые выращивают в теплицах тюльпаны, — сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Уточняется, что торговать на городских площадках могут только физлица, которые вырастили цветы самостоятельно, либо предприятия — производители цветочной продукции.

Для этого надо получить разрешение в администрации района, на территории которого они намерены торговать.

Сообщается, что физлица могут устанавливать цены на продукцию самостоятельно, а вот производители и юрлица находятся под контролем МАРТ и Мингорисполкома. Это делается для того, чтобы избежать роста цен.

Ранее мы писали о том, что Овечкин забил 885 гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Рейнджерс».

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