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Мужчина едва не замерз насмерть в снегу в уфимском лесу

В Уфе МЧС спасло в лесу лежащего в снегу мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Этой ночью, 6 марта, сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС получили сообщение от полиции о том, что на берегу реки Уфа в лесном массиве обнаружен мужчина, лежащий на снегу. Предположительно, он находился в состоянии сильного переохлаждения.

На место происшествия, как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, оперативно прибыли два спасателя на снегоходе, оснащенном акьей. Это специальные сани-носилки, предназначенные для эвакуации пострадавших. Мужчине оказали на месте первую помощь, после чего эвакуировали до кареты скорой помощи для дальнейшего лечения.

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