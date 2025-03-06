Мужчина едва не замерз насмерть в снегу в уфимском лесу

На место происшествия, как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, оперативно прибыли два спасателя на снегоходе, оснащенном акьей. Это специальные сани-носилки, предназначенные для эвакуации пострадавших. Мужчине оказали на месте первую помощь, после чего эвакуировали до кареты скорой помощи для дальнейшего лечения.