Cortical Labs создала компьютер, работающий на клетках мозга человека

Как пояснили разработчики, нейронные сети CL1 формируются на кремниевом чипе, по сути, представляя собой постоянно развивающийся организм, обучающийся настолько быстро и гибко, что «полностью превосходит любые чипы таких систем, как, например, ChatGPT». Этот биокомпьютер оснащен относительно простым и стабильным оборудованием, обеспечивающим сохранность нейронов. «Проще всего его описать как тело в коробке, в которой обеспечена фильтрация волн, предусмотрено место для хранения материала, есть насосы для поддержания циркуляции и смешивания газов и, конечно же, налажен контроль температуры», — объяснил Каган.