Cortical Labs создала компьютер, работающий на клетках мозга человека

СИДНЕЙ, 6 марта. /ТАСС/. Австралийская компания Cortical Labs, расположенная в Мельбурне, представила первый биологический компьютер CL1, работу которого обеспечивают выращенные в лаборатории нейроны человеческого мозга. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.
По словам научного руководителя Cortical Labs Бретта Кагана, сотни тысяч искусственно выращенных нейронов способны взаимодействовать и обучаться. «Сложно даже представить, какие задачи могут быть поставлены перед нейронами человека, ведь существует так много различных вариантов, — сказал он. — Это может быть и моделирование заболеваний, и тестирование лекарств, и создание искусственного интеллекта».
Отмечается, что созданный Cortical Labs биологический компьютер «более динамичен и устойчив, чем любой существующий сегодня искусственный интеллект». «Однако по-настоящему мы начнем осознавать его потенциал, когда он попадет в руки пользователей и, как ожидается, изменит правила игры в области науки и медицинских исследований», — подчеркивают в компании.
Как пояснили разработчики, нейронные сети CL1 формируются на кремниевом чипе, по сути, представляя собой постоянно развивающийся организм, обучающийся настолько быстро и гибко, что «полностью превосходит любые чипы таких систем, как, например, ChatGPT». Этот биокомпьютер оснащен относительно простым и стабильным оборудованием, обеспечивающим сохранность нейронов. «Проще всего его описать как тело в коробке, в которой обеспечена фильтрация волн, предусмотрено место для хранения материала, есть насосы для поддержания циркуляции и смешивания газов и, конечно же, налажен контроль температуры», — объяснил Каган.
В настоящий момент Cortical Labs работает над созданием первого в своем роде сервера биологических нейронных сетей, состоящего из 30 отдельных модулей CL1. Планируется, что он будет запущен в эксплуатацию в ближайшие месяцы, а затем дополнен новыми секциями. Ожидается, что персональные биокомпьютеры CL1 поступят в открытую продажу во второй половине 2025 года. На первом этапе стоимость одного блока составит $35 тыс.