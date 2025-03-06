Белпочта временно меняет условия приема экспресс-посылок

Так, в отделениях почтовой связи Минска в пятницу, 7 марта, такие посылки можно будет отправить только в адрес городов: Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск и Могилев. Доставлены они будут в субботу.