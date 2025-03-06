Белпочта временно меняет условия приема экспресс-посылок

Так, в отделениях почтовой связи Минска в пятницу, 7 марта, такие посылки можно будет отправить только в адрес городов: Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск и Могилев. Доставлены они будут в субботу.
Прием посылок с доставкой на следующий день 8 марта проводиться не будет.
В объектах почтовой связи областей 7 марта примут экспресс-посылку с доставкой 8 марта лишь в города: Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев и Минск. 8 марта такое отправление сделать будет нельзя.
Более подробную информацию о возможности приема экспресс-посылок в указанные дни можно уточнить в отделениях почтовой связи либо в контакт-центре «Белпочты» по телефону 154.