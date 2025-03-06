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Белпочта временно меняет условия приема экспресс-посылок

МИНСК, 6 мар — Sputnik. «Белпочта» в связи с празднованием 8 Марта временно изменяет условия приема экспресс-посылок, сообщили в пресс-службе предприятия в четверг.

Источник: Sputnik.by

Так, в отделениях почтовой связи Минска в пятницу, 7 марта, такие посылки можно будет отправить только в адрес городов: Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск и Могилев. Доставлены они будут в субботу.

Прием посылок с доставкой на следующий день 8 марта проводиться не будет.

В объектах почтовой связи областей 7 марта примут экспресс-посылку с доставкой 8 марта лишь в города: Брест, Барановичи, Пинск, Полоцк, Витебск, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев и Минск. 8 марта такое отправление сделать будет нельзя.

Более подробную информацию о возможности приема экспресс-посылок в указанные дни можно уточнить в отделениях почтовой связи либо в контакт-центре «Белпочты» по телефону 154.