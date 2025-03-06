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В Ростове и области массово останавливают машины с женщинами-водителями

В Ростовской области владелицам авто дарят цветы перед 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Ростовской области массово останавливают машины с женщинами-водителями. Владелицам авто дарят цветы и говорят добрые слова в преддверии 8 марта, сообщает управление Госавтоинспекции.

Сотрудники автоинспекции вручают букеты в рамках акции «Цветы для автоледи». Также водителям напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

— Это отличная возможность не только подарить приятные эмоции, но и подчеркнуть важность ответственной езды, особенно в праздничный период, — подчеркивают в Госавтоинспекции.

Акция проводится во всем регионе. В ней участвуют не только автоинспекторы, но и представители общественных советов, юные инспекторы движения и журналисты.