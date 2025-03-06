В Ростове и области массово останавливают машины с женщинами-водителями

На дорогах Ростовской области массово останавливают машины с женщинами-водителями. Владелицам авто дарят цветы и говорят добрые слова в преддверии 8 марта, сообщает управление Госавтоинспекции.
Сотрудники автоинспекции вручают букеты в рамках акции «Цветы для автоледи». Также водителям напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.
— Это отличная возможность не только подарить приятные эмоции, но и подчеркнуть важность ответственной езды, особенно в праздничный период, — подчеркивают в Госавтоинспекции.
Акция проводится во всем регионе. В ней участвуют не только автоинспекторы, но и представители общественных советов, юные инспекторы движения и журналисты.