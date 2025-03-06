Прокуратура добилась переселения инвалида в новую квартиру в Братске

Инвалиду первой группы из Братска удалось получить новую квартиру благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Известно, что к правоохранителям обратилась опекун женщины.
— Установлено, что женщина проживала в деревянном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Орган местного самоуправления своевременных мер по ее переселению не принимал, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Тогда ведомство подало в суд иск, где обязало администрацию предоставить вне очереди по соцнайму благоустроенное жилье с таким же количеством квадратов. Инстанцией требования были удовлетворены, и сибирячка получила новую квартиру.