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Прокуратура добилась переселения инвалида в новую квартиру в Братске

Дом, где жила женщина, был признан аварийным.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инвалиду первой группы из Братска удалось получить новую квартиру благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Известно, что к правоохранителям обратилась опекун женщины.

— Установлено, что женщина проживала в деревянном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Орган местного самоуправления своевременных мер по ее переселению не принимал, — поделились в прокуратуре Иркутской области.

Тогда ведомство подало в суд иск, где обязало администрацию предоставить вне очереди по соцнайму благоустроенное жилье с таким же количеством квадратов. Инстанцией требования были удовлетворены, и сибирячка получила новую квартиру.