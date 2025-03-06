Возвращение на улицу прирученных животных — варварство

Меня, например, однажды, когда я была еще подростком, покусала именно такая. Огромная кавказская овчарка просто выскочила с чужого участка — ни цепи, ни намордника, даже огород не был заперт на калитку — и полетела на меня, сверкая клыками. Бежать было бесполезно, я вросла в землю и зажмурилась, готовая ко всему. Пес цапнул меня за ногу и, вполне этим удовлетворенный, развернулся, спокойно пошел домой. Придя в себя, я попыталась кричать: звала хозяина собаки, просила о помощи соседей. Но то ли от страха я совершенно охрипла, то ли все как испарились. Мобильного у меня не было, пришлось самостоятельно добираться до травмпункта. Благо, он был недалеко. Там мне обработали и перевязали рану, сделали укол. Дырки от зубов зарастали долго.