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Второй этап: расписание пригородных электричек в Калининградской области снова изменится в конце марта

Железнодорожники будут 19 дней ремонтировать пути между Южным и Северным вокзалом.

В Калининградской области с 10 по 29 марта изменится расписание электричек. Об этом сообщает КЖД.

Изменения введут на время обустройства инфраструктуры между Южным и Северным вокзалами. Они коснутся поездов, курсирующих в сторону Светлогорска, Зеленоградска, Мамоново и внутригородских маршрутов.

Светлогорское направление.

«Ласточки» № 6715 и № 6723 будут отправляться с Северного вокзала в 14:08 и 18:49 соответственно. Он же станет конечной остановкой для поездов, следующих в обратном направлении в 6:30, 12:38, 16:42 и 18:54; Утренние электрички, отправлявшиеся с Южного вокзала в 7:41 и 10:00, по будням будут отходить от Северного вокзала в 7:47 и 10:08. В выходные и праздники оба поезда курсируют как обычно от Южного вокзала; Дневной рейс № 6711 будет отправляться с Южного вокзала в 12:02, то есть на две минуты позже обычного.

Зеленоградское направление.

«Ласточки», курсирующие из Зеленоградска в 15:51 и 17:18, а также из Калининграда в 18:57 будут прибывать на Северный вокзал;

Рейс № 6803, который отправлялся с Южного вокзала в 8:00, приостановят, но от Северного вокзала в 8:08 будет следовать поезд № 6833;

По выходным вечерняя «Ласточка» № 7125 будет отправляться не с Южного, а с Северного вокзала в 17:24.

Мамоновское направление.

Вечерний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 18:05, то есть на пять минут раньше обычного.

Внутригородские маршруты.

Утренний рельсобус № 6202/6201 сообщением Голубево — Чкаловск будет отправляться на 11 минут позже обычного — в 8:41;

Поезд № 6361/6362 до Гурьевска будет курсировать от Северного вокзала на семь минут позже — в 9:09;

Электричка № 6172, которая отправляется из Чкаловска в 10:52, остановится у Северного вокзала;

Поезд № 6212/6211 будет отходить от Голубево на четыре минуты раньше — в 18:40;

Вечерний поезд № 6110 будет отправляться с Северного вокзала до о.п Киевская на пять минут раньше — в 19:10.

Первый этап работ изменил расписание электричек на Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск и Гурьевск с 3 по 6 марта.