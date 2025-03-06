Второй этап: расписание пригородных электричек в Калининградской области снова изменится в конце марта

«Ласточки» № 6715 и № 6723 будут отправляться с Северного вокзала в 14:08 и 18:49 соответственно. Он же станет конечной остановкой для поездов, следующих в обратном направлении в 6:30, 12:38, 16:42 и 18:54; Утренние электрички, отправлявшиеся с Южного вокзала в 7:41 и 10:00, по будням будут отходить от Северного вокзала в 7:47 и 10:08. В выходные и праздники оба поезда курсируют как обычно от Южного вокзала; Дневной рейс № 6711 будет отправляться с Южного вокзала в 12:02, то есть на две минуты позже обычного.