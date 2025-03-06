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Госавтоинспекторы поймали гонщиков на тонированных авто в Новосибирске

Водители грубо нарушали правила и призывали следовать их примеру.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции поймали водителей автомобилей, ездивших по улицам города на высокой скорости, без номеров и с тонированными стёклами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

— В процессе розыскных мероприятий инспекторы установили личности водителей. Ими оказались двое жителей Новосибирска 2000 и 2002 года рождения, — говорится в сообщении.

На каждого из водителей составили административные протоколы и потребовали снять тонировку.

Напомним, что нарушители активно продвигали агрессивную езду по улицам города и предлагали в соцсетях присоединиться к ним.