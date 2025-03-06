Госавтоинспекторы поймали гонщиков на тонированных авто в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции поймали водителей автомобилей, ездивших по улицам города на высокой скорости, без номеров и с тонированными стёклами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
— В процессе розыскных мероприятий инспекторы установили личности водителей. Ими оказались двое жителей Новосибирска 2000 и 2002 года рождения, — говорится в сообщении.
На каждого из водителей составили административные протоколы и потребовали снять тонировку.
Напомним, что нарушители активно продвигали агрессивную езду по улицам города и предлагали в соцсетях присоединиться к ним.