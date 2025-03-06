Благоустройство исторического центра Осы оценили в 99 млн рублей

Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Три сюжета», ставшего победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Проект предусматривает благоустройство берега Камы, установку на берегу арт-объектов, детских и смотровых площадок, кафе, установку освещения и озеленение площадок. Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 10 апреля 2025 года, завершить — 10 сентября 2025 года.