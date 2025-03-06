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Благоустройство исторического центра Осы оценили в 99 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на право благоустройства исторического центра города Осы.

Источник: Коммерсантъ

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Три сюжета», ставшего победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Проект предусматривает благоустройство берега Камы, установку на берегу арт-объектов, детских и смотровых площадок, кафе, установку освещения и озеленение площадок. Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 10 апреля 2025 года, завершить — 10 сентября 2025 года.

Максимальная цена контракта составляет 99,5 млн руб. Победителя аукциона определят 17 марта.