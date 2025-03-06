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Смольный назвал успешной плановую проверку системы оповещения

Утром 5 марта в Петербурге провели плановую проверку региональной системы оповещения населения (РСОН), сообщает пресс-служба Смольного.

Источник: Коммерсантъ

В администрации города подчеркнули, что все системы сработали в штатном режиме, обеспечив четкую и слаженную работу механизмов оповещения. Помимо звуковых сигналов о проверке сообщали через телвизионные каналы и радиостанции.

По словам председателя комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, современная система оповещения — как хороший зонт. Лучше пусть он будет всегда под рукой, чем осознать его отсутствие в разгар ливня. Она поблагодарила всех петербуржцев за участие и поддержку, назвав регулярные проверки гарантией стабильности и безопасности города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву сделать регион пилотным проектом по обустройству убежищ.