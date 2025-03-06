Смольный назвал успешной плановую проверку системы оповещения

По словам председателя комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, современная система оповещения — как хороший зонт. Лучше пусть он будет всегда под рукой, чем осознать его отсутствие в разгар ливня. Она поблагодарила всех петербуржцев за участие и поддержку, назвав регулярные проверки гарантией стабильности и безопасности города.