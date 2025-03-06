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Умер композитор Рой Айерс

Ему было 84 года.

Источник: Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Американский джазовый композитор и музыкант Рой Айерс умер 4 марта в возрасте 84 лет. Об этом говорится в заявлении семьи исполнителя.

«С глубокой скорбью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Айерса сообщает о его кончине, которая произошла после продолжительной болезни 4 марта 2025 года в Нью-Йорке. Он прожил прекрасные 84 года, и нам будет его очень не хватать», — указывается в тексте, опубликованном на странице музыканта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Айерс, родившийся в 1940 году в Лос-Анджелесе, известен своим творчеством в стилях фанк, соул и джаз. Его называют «крестным отцом неосоула» (стиль с элементами хип-хопа, считающийся альтернативным направлению ритм-н-блюз). Наибольшую популярность получили его композиции Everybody Loves the Sunshine, Searchin и Running Away.