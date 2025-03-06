Умер композитор Рой Айерс

«С глубокой скорбью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Айерса сообщает о его кончине, которая произошла после продолжительной болезни 4 марта 2025 года в Нью-Йорке. Он прожил прекрасные 84 года, и нам будет его очень не хватать», — указывается в тексте, опубликованном на странице музыканта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).