Умер композитор Рой Айерс

Айерс, родившийся в 1940 году в Лос-Анджелесе, известен своим творчеством в стилях фанк, соул и джаз. Его называют «крестным отцом неосоула» (стиль с элементами хип-хопа, считающийся альтернативным направлению ритм-н-блюз). Наибольшую популярность получили его композиции Everybody Loves the Sunshine, Searchin и Running Away.