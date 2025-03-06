Новосибирец продает камни с Байкала по 180 рублей за один сувенир

Житель Новосибирска выставил на продажу камни, омытые Байкалом. Соответствующая публикация появилась на сайте бесплатных объявлений.
Продавец предлагает коллекцию из 22 природных окатышей, каждый из которых, по словам новосибирца, прошел долгий путь через воды Байкала, омываясь десятилетиями.
У камней уникальные формы и цвета, которые появились после воздействия воды и природных процессов. Некоторые из них с гладкой поверхностью, но сохранили свою оригинальную текстуру, которая характерна для природных минералов.
Стоимость каждого камня — 180 рублей. Продавец утверждает, что такая цена вполне разумна для коллекционных предметов. Он добавил, что такие сувениры могут стать украшениями интерьера.