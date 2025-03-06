Инженер-программист на дому зарабатывает от 80 тысяч в Иркутской области

Эксперты проанализировали вакансии, предлагаемые работодателями в Иркутской области, и выяснили, какие специалисты могут выполнять свои обязанности дистанционно. Как стало известно КП-Иркутск, выбор достаточно широк, а работа найдется для всех — как для новичков, так и для высококвалифицированных специалистов.