Инженер-программист на дому зарабатывает от 80 тысяч в Иркутской области

Эксперты проанализировали вакансии, предлагаемые работодателями в Иркутской области, и выяснили, какие специалисты могут выполнять свои обязанности дистанционно. Как стало известно КП-Иркутск, выбор достаточно широк, а работа найдется для всех — как для новичков, так и для высококвалифицированных специалистов.
Например, в среднем агенту по заключению договоров предлагают зарплату до 90 тысяч рублей. Из плюсов — свободный график, который позволяет совмещать учебу, работу и другие проекты. От 80 тысяч рублей зарабатывает инженер-программист, а оператор колл-центра — от 40 тысяч.
Отметим, что работа из дома открывает множество возможностей трудоустройства, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья продолжают ежедневно получать звонки от телефонных мошенников. Только с начала 2025 года 270 сибиряков лишились 197 миллионов.