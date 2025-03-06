В нижегородском парке 1 Мая закрыли каток и возобновляют благоустройство

Как сообщила пресс-служба мэрии, парк закроют для посещения с 9 марта, бесплатный каток там уже закрыли.
Руководитель муниципальной «Дирекции парков и скверов» Александр Чикаев напомнил, что первый этап благоустройства завершили до начала новогодних праздников. Второй этап предполагает продолжение реконструкции системы освещения и электроснабжения, устройство дорожек из брусчатки и газонов, а также установку административного павильона и другие работы.
Точный срок завершения второго этапа он не назвал, сказав только, что мэр Юрий Шалабаев поставил задачу завершить его «летом 2025 года». Как писал «Ъ-Приволжье», ранее господин Чикаев сообщал, что большую часть парка после выполнения второго этапа благоустройства откроют 1 июня 2025 года.
На второй этап реконструкции парка 1 Мая в бюджете 2025 года заложено 117 млн руб.