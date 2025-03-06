В нижегородском парке 1 Мая закрыли каток и возобновляют благоустройство

Руководитель муниципальной «Дирекции парков и скверов» Александр Чикаев напомнил, что первый этап благоустройства завершили до начала новогодних праздников. Второй этап предполагает продолжение реконструкции системы освещения и электроснабжения, устройство дорожек из брусчатки и газонов, а также установку административного павильона и другие работы.