Опубликована праздничная программа на 8 марта в Нижнем Новгороде

Например, в планетарии имени Г. М. Гречко 6 марта проведут премьерный мастер-класс «Звездный венец Ариадны», где посетители смогут полюбоваться созвездием Северной Короны (Венец Ариадны) и другими созвездиями, посвященными прекрасным женщинам (Андромеда, Кассиопея, Дева, Большая и Малая Медведицы, Волосы Вероники). А 7 и 8 марта здесь состоится концерт «Песни о любви» в исполнении камерного хора «Нижний Новгород».