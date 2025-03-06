Опубликована праздничная программа на 8 марта в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в Нижнем Новгороде. Программа запланирована в парках, театрах, музеях, библиотеках и домах культуры, сообщили в департаменте культуры (0+).
Так, 8 марта в парке «Швейцария» пройдут праздничные концерты и интерактивная программа с ростовыми куклами.
В Кремлевском Концертном зале запланирован концерт «8 Марта в Кремле», в театре «Комедiя» покажут комедия «Джаз, любовь и чёрно-белое кино» и спектакль «Любовь премиум-класса. Тренинг идеальных отношений».
Кроме того, праздничный мастер-класс «Мама+Я» по украшению декоративной тарелки в стиле винтажной росписи пройдет в общественно-досуговом центре «Смена».
Также мероприятия в честь 8 марта состоятся на культурных площадках 6 и 7 марта.
Например, в планетарии имени Г. М. Гречко 6 марта проведут премьерный мастер-класс «Звездный венец Ариадны», где посетители смогут полюбоваться созвездием Северной Короны (Венец Ариадны) и другими созвездиями, посвященными прекрасным женщинам (Андромеда, Кассиопея, Дева, Большая и Малая Медведицы, Волосы Вероники). А 7 и 8 марта здесь состоится концерт «Песни о любви» в исполнении камерного хора «Нижний Новгород».
В Домике Каширина 6 марта запланирован мастер-класс по созданию открытки акварелью по мотивам произведений Максима Горького.
В музее-квартире А. М. Горького 7 марта пройдет праздничная мультимедийная презентация «Высота культуры определяется отношением к женщине».
В государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова 6 марта покажут концерт преподавателей и учащихся детской школы искусств имени Д. Д. Шостаковича «Джентельмены поздравляют», в камерном музыкальный театре имени В. Т. Степанова пройдет цикл концертных программ, посвященных Международному женскому дню.
Также в центре культуры и досуга «Молодёжный» 7 марта пройдет концертная программа «Мелодии весны».