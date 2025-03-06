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Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей

Бузяка открыла юрлицо «Бузова Рест Компани» в 2019-м.

Источник: www_gazeta_ru

Через год — три одноимённых ресторана по всей РФ. Два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Потом запустила собственные бренды вина, пива и водки: Buzwine, Buzbeer, Buzvodka. Компания постоянно несла убытки, органы штрафовали рестораны за нарушения, бренды не приносили дохода.

С 2021-го по 2024-й ОООшка стабильно показывала убыток в 19 млн рублей в год. Общие потери могут составлять до 100 млн. И один за одним рестораны закрылись. Но компания ещё продолжала существовать. До этого Бузова грозилась, что вернётся на рынок.