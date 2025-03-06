«Лимит в три мешка?» Власти Ташкента опровергли слухи о новых правилах вывоза мусора

Vaib.uz (Узбекистан. 6 марта). В последние дни в социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Ташкенте на один дом установлен лимит в три мешка мусора. Сообщалось, что ограничение касается махаллей, где мусор вывозят два раза в неделю. Это вызвало волну возмущения среди горожан, ведь в нормативных документах подобное правило не прописано.