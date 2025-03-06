Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лимит в три мешка?» Власти Ташкента опровергли слухи о новых правилах вывоза мусора

Vaib.uz (Узбекистан. 6 марта). В последние дни в социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Ташкенте на один дом установлен лимит в три мешка мусора. Сообщалось, что ограничение касается махаллей, где мусор вывозят два раза в неделю. Это вызвало волну возмущения среди горожан, ведь в нормативных документах подобное правило не прописано.

Источник: Vaib.Uz

Что говорят власти?

В Ташкентском хокимияте прокомментировали ситуацию и опровергли эти слухи. Чиновники заявили, что никаких ограничений на вывоз бытовых отходов в городе не установлено.

«Эта информация абсолютно беспочвенна! На сегодняшний день в Ташкенте нет никаких лимитов на сбор и вывоз мусора.» — сообщили в хокимияте.

По данным властей, услуги по сбору и вывозу отходов продолжают предоставляться в обычном режиме, как для населения, так и для предпринимателей.

Откуда пошли слухи?

Пока неизвестно, кто именно распространил информацию о лимите на три мешка мусора. Однако факт остается фактом — система вывоза отходов в городе работает без изменений. Если у жителей возникают проблемы с вывозом мусора, хокимият рекомендует обращаться в соответствующие службы.