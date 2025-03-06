«Лимит в три мешка?» Власти Ташкента опровергли слухи о новых правилах вывоза мусора

Что говорят власти?
В Ташкентском хокимияте прокомментировали ситуацию и опровергли эти слухи. Чиновники заявили, что никаких ограничений на вывоз бытовых отходов в городе не установлено.
«Эта информация абсолютно беспочвенна! На сегодняшний день в Ташкенте нет никаких лимитов на сбор и вывоз мусора.» — сообщили в хокимияте.
По данным властей, услуги по сбору и вывозу отходов продолжают предоставляться в обычном режиме, как для населения, так и для предпринимателей.
Откуда пошли слухи?
Пока неизвестно, кто именно распространил информацию о лимите на три мешка мусора. Однако факт остается фактом — система вывоза отходов в городе работает без изменений. Если у жителей возникают проблемы с вывозом мусора, хокимият рекомендует обращаться в соответствующие службы.